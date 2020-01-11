Yerli otomobilin (TOGG) hikayesini ve tasarlanma sürecinde ki önemli noktaları A Haber'e anlattı! 11.01.2020 23:08

Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, yerli otomobilin tasarlanış hikayesini ve tasarlanma sürecindeki önemli noktaları A Haber’e anlattı. Bolkan açıklamasında; "Bir otomobilin yazılımının Türk mühendisler tarafından yapılması o otomobili Türk yapar. Nitekim de TOGG tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş yazılımlara ait bir otomobildir." ifadelerini kullandı.

Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, yerli otomobilin tasarlanış hikayesini ve tasarlanma sürecinde ki önemli noktaları A Haber'e anlattı.

Halit Bolkan, projenin en başında 18 farklı tasarım stüdyosuna teklif yollandığını ve gelen temaların TOGG bünyesi tarafından incelediğini belirtti. Ek olarak Bolkan;"Bu tasarım ofisleri arasından sayı 3'e düşürüldü ve bunun sonucunda tasarım şirketi Pininfaria 'ya karar kılındı." dedi.

Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Bolkan; "Otomobil tasarlanırken halkın farklı kesimlerinden insanlara marka ismi verilmeden yapılan bir takım araştırmalar var. Bir bitmiş otomobilin beğenip beğenilmediği soruluyor. Bir de siz yeni bir otomobil çıksa hangi özelliklerin olmasını isterdiniz diye soruluyor, bunun sonucunda da tema ortaya çıkıyor." dedi.

Pinifarina 'ya yalnızca yeni otomobil üreten ülkelerin gitmediğine değinen Bolkan, Almanya, Fransa, Japonya gibi birçok ülkenin de bu şirkete katıldığını belirtti.

"TOGG TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ YAZILIMA SAHİP BİR OTOMOBİL"

Halit Bolkan;"Türkiye'nin en büyük sektörü otomotiv sektörü. Biz sadece bitmiş parça satmıyoruz, yedek parça satıyoruz ve bunların bir kısmı da üretim bantlarına gidiyor. Örneğin Türkiye'de üretilmiş bir Türk parça, Alman otomobilinde kullanıldığı zaman o otomobil Alman otomobili olmaktan çıkmıyor çünkü fikri mülkiyet hakları Alman firmasına ait " ifadesini kullandı.

Halit Bolkan otomobil eleştirilerine karşı ise; "Bir otomobilin yazılımının Türk mühendisler tarafından yapılması o otomobili Türk yapar. Nitekim de TOGG tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş yazılımlara ait bir otomobildir. "diyerek sözlerini noktaladı.