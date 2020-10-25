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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ordusuna ait hedefler imha edildi
25.10.2020 22:01

İşgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan ordusu, düşman hedefleri yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, imha edilen Ermenistan ordusuna ait mühimmatları açıkladı.


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