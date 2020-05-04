RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası normalleşme takvimini açıkladı!

Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası normalleşme takvimini açıkladı!

Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası normalleşme takvimini açıkladı!
04.05.2020 21:51

Son dakika haberine göre, Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, normalleşme sürecinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacağını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme süreci için alınan kararlar.


Haber Videoları