Son dakika haberine göre, Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, normalleşme sürecinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacağını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme süreci için alınan kararlar.
Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası normalleşme takvimini açıkladı!
04.05.2020 21:51
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