Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon bağış toplandığını bildirdi.
Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon lira bağış toplandı
04.05.2020 21:00
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