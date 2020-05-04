RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon lira bağış toplandı

Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon lira bağış toplandı
04.05.2020 21:00

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon bağış toplandığını bildirdi.


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