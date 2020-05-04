RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi…

Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi…
04.05.2020 23:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de aşı çalışmaları. A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ‘‘ Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak’’ sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar...


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