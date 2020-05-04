Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de aşı çalışmaları. A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ‘‘ Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak’’ sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar...
Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi…
04.05.2020 23:00
- Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi…
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