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Başkan Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı

Başkan Erdoğan
26.07.2020 22:49

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.


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