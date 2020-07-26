Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.
Başkan Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı
26.07.2020 22:49
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