Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles'tan'tan Ayasofya teşekkürü!

26.07.2020 22:45

Whitney Houston ve Michael Jackson gibi efsanelerin vokalistliğini yapan, 2018 yılında Türkiye'ye yerleşerek müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles'tan Ayasofya teşekkürü geldi. Miles, ''Ayasofya'nın ibadete açılması harika, emeği olanlara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.