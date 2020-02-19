Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yarın açılışını yapacak! Saati belli oldu... 19.02.2020 21:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada açılışın saat 14.00'de yapılacağı bildirildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize, kültürümüze yaraşır gerçek bir kütüphanemiz oluyor. #MilletKütüphanesi yarın açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve gayretiyle bu muazzam eser gün yüzüne çıkıyor. Hamdolsun..." ifadelerini kullandı.