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Başkan Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı
27.01.2023 15:23

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Bilecik'e geldi.

Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya eşlik etti.

Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada, Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpları selamlayan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisini de izledi.

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