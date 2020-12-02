"Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu ekibindeki terörist severler için gerekeni yapacak mı?





LAFI BIRAK İCRAATE BAK!

Kılıçdaroğlu her ne kadar HDP ile yan yana görünmekten çekinse ve "Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum" dese de söylemleri lafta kalıyor. Öyle ki 19 Kasım 2015'te CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C'li terörist Aziz Güler'in cenaze evinde boy göstermişti.