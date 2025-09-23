Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Amerikan Fox News kanalına konuştu. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur." dedi. Başkan Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı. Bir soru üzerine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" ifade eden Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki soykırımı bitireceğini söylediğini ancak insani dramın hala devam ettiğini hatırlattı.