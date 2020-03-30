Başkan Erdoğan açıkladı: Temel gıda maddeleri ihtiyacımızı karşılayacak durumda 30.03.2020 21:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;



KOVİD-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik. Aşama aşama ilave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Kamu güvenliği konusunda ise milletimizin dirayetli tutumu ve emniyet birimlerimizin gayretleri neticesinde, kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu vesileyle, tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin halkımıza ulaştırılmasını sağlayan esnafımıza, üretimi devam ettiren sanayicimize ve işçilerimize şükranlarımı sunuyorum.