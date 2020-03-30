Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Kovid-19'a karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başladı! Başkan Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum.
Son dakika: Kovid-19'a karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başladı! Başkan Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum.

Son dakika: Kovid-19'a karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başladı! Başkan Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum.

30.03.2020 21:17

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadelede 'Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurarak,"7 aylık maaşımı bağışlıyorum." dedi. Erdoğan, pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderildiğini belirterek, "İspanya'ya bir uçak dolusu malzeme göndereceğiz. İtalya'ya da yardım gemisi gönderdik." dedi.


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