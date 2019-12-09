Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi. ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi. ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
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