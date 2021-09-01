Başkan Erdoğan 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Yeni Yargı Paketi için çalışmalar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler." ifadelerini kullandı.