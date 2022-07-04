Başakşehir'de şüpheli ölüm! Viyadük altında ceset bulundu: İntihar mı cinayet mi?

Son dakika haberi! Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili yaptığı ilk incelemede, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.