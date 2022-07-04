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Başakşehir'de şüpheli ölüm! Viyadük altında ceset bulundu: İntihar mı cinayet mi?

Başakşehir'de şüpheli ölüm! Viyadük altında ceset bulundu: İntihar mı cinayet mi?
04.07.2022 11:53

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Son dakika haberi! Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki  Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili yaptığı ilk incelemede, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu.



HEMŞİRE GÖRDÜ POLİSİ ARADI
Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.


İNTİHAR ŞÜPHESİ
Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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