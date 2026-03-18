Sancaktepe'de feci kaza: Tırın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nasıl gerçekleşti?

İddialara göre kaza, Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, 54 AER 092 plakalı tırın çarpması sonucu tırın altında kaldı. Kadın, olay yerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı çalışma yaptı.

Cenaze hastane morguna gönderildi, sürücü gözaltına alındı

İncelemenin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.