Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası: Dorse devrildi, 1 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy geçişi Ömerli mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki tırın dorsesine arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse yola devrilirken kazada bir sürücü yaralandı. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine ait görüntüler ve tüm gelişmeler haberimizde.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir tırın dorsesine arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsenin yola devrildiği kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi

Olay, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy geçişi Ömerli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ömerli istikametinde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine, aynı yönde ilerleyen başka bir tır arkadan çarptı.

Dorsenin devrildiği kazada çekicide hasar oluşmadı

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi yola devrilirken çekici kısmında herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. Kazada arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ulaşım tek şeritten sağlandı, trafik normale döndü

Kaza nedeniyle otoyolun ilgili bölümünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen dorsenin ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Jandarma tahkikat başlattı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tır kazasına ilişkin jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı

