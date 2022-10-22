Haberler Haber Videoları Baran Amed kod adlı terörist Kadir Sezgin Şırnak'ta takside yakalandı!

Baran Amed kod adlı terörist Kadir Sezgin Şırnak'ta takside yakalandı!

Baran Amed kod adlı terörist Kadir Sezgin Şırnak'ta takside yakalandı!
22.10.2022 11:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:36
Maden kazası sonrası 50...
Haber 00:58
Hulusi Akar'dan 'Kimyasal...
Haber 02:53
Konsomatris baskını! Tek tek...
Haber 03:07
Vatan Caddesi trafiğe...
Haber 02:45
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı,...
Haber 02:49
Korkunç son! Öğretmeninin...
Haber 00:24
Marmaray'da intihar! Marmaray...
Haber 01:30
Başkan Erdoğan yurda döndü
Haber 03:12
Başkan Erdoğan'dan LAHEY...
Haber 01:21
Kahramanmaraş'ta korkutan...
Haber 01:41
6'lıya adaylık göndermesi
Haber 01:22
FETÖ'cü futbolcu İstanbul'da...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist Şırnak'ta durdurulan bir takside yakalandı." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada teröristin 2011 yılında Osmaniye'e 2 polisin şehit edildiği eyleme katıldığı bildirildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda terörist Sezgin ile birlikte 2 terörist daha yakalandı.

Haber Videoları

İçişleri Bakanlığı, 23 ayrı suçtan aranan terör örgütü PKK üyesi Kadir Sezgin'in, jandarma ekipleri tarafından Silopi-Cizre kara yolunda durdurulan takside yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyeleri ve iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Silopi-Cizre kara yolunda içinde şüpheli 3 kişi bulunan taksi durduruldu.

23 SUÇ KAYDI VAR
Araştırmada, taksideki 3 kişiden birinin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu belirlendi. Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Teröristin 2005'te terör örgütüne girdiği, 28 Ekim 2011'de Osmaniye'de PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012'de ise Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı düzenlenen silahlı saldırıda yer aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA