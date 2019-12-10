Balıkesir'de 4.6 şiddetinde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.
Balıkesir'de 4.6 şiddetinde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi10.12.2019 23:38
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