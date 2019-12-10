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Balıkesir'de 4.6 şiddetinde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

10.12.2019 23:38

Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.


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