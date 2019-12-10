Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte 10 Aralık Kandilli son depremler 10.12.2019 23:28

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.14'te Balıkesir'de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.12.10 23:14:02 39.4600 27.9000 5.0 -.- 4.9 -.- MERKEZ-BALIKESIR Otomatik

2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel

2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 -.- 3.5 -.- AEGEAN SEA Otomatik

2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 -.- 1.0 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-ARAC (KASTAMONU) İlksel

2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 -.- 2.0 -.- KARALAR-(SIVAS) İlksel

2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 16:10:22 37.1652 37.1428 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2019.12.10 16:00:19 35.9760 27.2832 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.10 15:55:21 39.3177 27.0302 5.2 -.- 1.8 -.- HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2019.12.10 15:49:54 37.4953 29.1443 5.0 -.- 1.5 -.- KIZILCA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2019.12.10 15:12:23 37.2680 36.4370 7.8 -.- 1.9 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2019.12.10 14:48:49 37.1148 28.7187 5.5 -.- 1.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2019.12.10 14:41:53 37.9698 28.7698 16.5 -.- 1.3 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2019.12.10 14:40:22 37.9600 28.7558 4.8 -.- 1.8 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel