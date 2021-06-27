Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen Müslüm Korkmaz boğularak yaşamını yitirdi. Genç adam yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı. Haberin detayları...
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşgün köyünde Fırat Nehri'nde balık tutmak isteyen Müslüm Korkmaz, dengesini kaybedip suya düştü.
Korkmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerince yapılan çalışmayla Korkmaz, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.