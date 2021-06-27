Haberler Video Haber Videoları Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
27.06.2021 23:18
Ana Sayfa 04:55
Eşi terkedince tüpü patlattı:...
Ana Sayfa 00:29
"Bıktık artık bu CHP'den"
Ana Sayfa 04:21
Düğünde eğlenmek isterken...
Ana Sayfa 01:28
Sokakta oyun oynarken az...
Ana Sayfa 05:16
Ankara'da hareketli gece!...
Ana Sayfa 01:07
Kurtların saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:35
Hatice’nin estetiksiz halini...
Ana Sayfa 00:48
İbo Show’a Hasan Yılmaz Ankara...
Ana Sayfa 00:51
İmparator Tatlıses hakkında...
Ana Sayfa 01:34
Pelin Akıl’den takipçisine...
Ana Sayfa 00:44
Gazi koşusu rekoru hangi atta?...
Ana Sayfa 03:18
Alman ve İngiliz'in Kanal...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen Müslüm Korkmaz boğularak yaşamını yitirdi. Genç adam yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı. Haberin detayları...


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşgün köyünde Fırat Nehri'nde balık tutmak isteyen Müslüm Korkmaz, dengesini kaybedip suya düştü.

Korkmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerince yapılan çalışmayla Korkmaz, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları