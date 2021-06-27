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LGBT'lilerin sözde "Onur Haftası" yürüyüşünde Alman sanatçı Liana Georgi'den tepki çeken hareketler! Polisin önünde dans edip komut verdi!

LGBT'lilerin sözde
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İstanbul Cihangir'de "LGBT Onur Haftası" adı altında gösteri yürüyüşü için toplanan gruba polis müdahalede bulunmuştu. Konser için Türkiye'ye gelen Alman sanatçı Liana Georgi'nin de izinsiz gösteriye katıldığı tespit edildi. Alman sanatçı 'Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar aferin...' gibi sözler söyleyerek polislerin önünde dans etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada gündeme geldi. Georgi'nin polislere saygısızlık yapması büyük tepkilere neden oldu.


İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ savunucuları, dün Şişhane ve Cihangir'de toplandı. Polis ekipleri izinsiz gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Konser için Türkiye'de bulunan Alman sanatçı Liana Georgi'nin de yürüyüşe katıldığı görüldü.

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