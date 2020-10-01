Bakü-Erivan geriliminin asıl sebebi enerji hatları mı? Uzman isimden kritik açıklama

Ermenistan'ın savunmasız sivilleri hedef almasıyla başlayan ve Azerbaycan'ın misliyle karşılık verdiği Bakü-Erivan geriliminin asıl sebebi enerji hatları mı ? Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber’de Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. Kuran, "Macron ve Rusya" detayına dikkat çekti ve Ermenistan Azerbaycan toprağı olan Tovuz'u neden hedef aldı? sorusuna kritik cevaplar verdi.

Ermenistan'ın savunmasız sivilleri hedef almasıyla başlayan ve Azerbaycan'ın misliyle karşılık verdiği Bakü-Erivan geriliminin asıl sebebi enerji hatları mı ? Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber'de Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. Kuran, "Macron ve Rusya" detayına dikkat çekti ve Ermenistan Azerbaycan toprağı olan Tovuz'u neden hedef aldı? sorusuna kritik cevaplar verdi.





NEDEN TOVUZ HEDEFTE?

Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Tovuz'a yakın yerlere saldırılarının perde arkasını deşifre eden bölgenin önemine dikkat çeken, Selami Kuran, "Dağlık Karabağ ile bölge 100 km civarında bir uzaklık söz konusu. Ermenistan geçtiğimiz Temmuz ayında ciddi bir saldırı düzenledi sivil yerleşim yerlerine… Neden Tovuz? Enerji hatları var burda" dedi.





İşin büyük fotoğrafına bakmamız gerektiğine vurgu yapan Selami Kuran, "Dağlık Karabağ ile ilgili konu çok açık: İşgal! Ve işgalin sona erdirilmesi konusunda uluslararası toplum ve örgüt; başta Güvenlik konseyi ve AGİT gerekli siyasi ve diplomatik çalışmayı, kararları, yaptırımları almadılar." şeklinde konuştu.



ERMENİSTAN VE MACRON DETAYI!



Selami Kuran şöyle konuştu:

"Bugün Fransa Başkanı Macron, Litvanya'yı ziyaretinde Ermenistan'a destek verdi. "Ermenistan'ı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın saldırılarına karşı korumak zorundayız" diye ifade verdi. Şimdi Macron'un Fransa'nın özellikle Ermenistan'ın arkasında olması, İşte Rusya ile birlikte… Rusya'nın şuandaki pozisyonu bekleyip görme… Çünkü Türkiye'deki ilişkileri şu son dönemlerde karşı karşıya da geliyoruz. Biraz öncede ifade edildi. Bugün Türkiye uluslararası alanda çok geniş cephede mücadele ediyor."