Bakan Süleyman Soylu'nun istifa kararı sonrası Ankara kulislerinde neler yaşandı? 13.04.2020 11:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün "sokağa çıkma yasağı" sonrası meydana gelen görüntülerin sorumluluğunu alarak görevinden ayrıldığını duyurmuş, Başkan Erdoğan Soylu'nun istifa kararını kabul etmemişti. Peki Soylu'nun istifa kararı sonrası kulislerde neler konuşuldu? Soylu bu kararı neden aldı ve Başkan Erdoğan istifayı neden kabul etmedi? Ayrıntıları ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını duyurmuştu. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmedi.



KULİSLERDE NELER KONUŞULDU

Bakan Soylu'nun istifa kararına dair bilinmeyenleri ve Ankara kulislerinde konuşulanları ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında aktardı.



Bursalı'nın aktardıkları şöyle:



Saat 21:00'den hemen sonra, gece 01:00'e kadar hareketlilik devam etti. Soylu sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklamayla istifa ettiğini açıkladı. Fakat bu istifa metninin satır aralarına dikkat etmek gerekiyor. Burada istifa gerekçesini işaret ediyordu. Ne dedi? Cuma akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının hemen sonrasında sokaklardaki yığılmalarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini, kargaşanın olabileceğini öngöremediğini ve siyaseten sorumluluğu üstleneceğini ve istifa ettiğini açıkladı.







TELEFONUNU KAPATIP İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI

Fakat bu cümleler arasında şunun altını çizmekte fayda var: Sayın Cumhurbaşkanından müsaade istediği şeklinde bir hatırlatmada bulunmuştu. Bu saatlerden itibaren hareketlenmeler başladı. Biz de gazeteciler olarak ne olduğuna dair araştırmalara başladık. Açıkçası ilk başlarda kendisine ulaşamadık çünkü telefonları kapalıydı. Yakın çevresi itibarıyla da telefonları kapalıydı. Sonradan İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrendik. Bu haberlerle birlikte detayları tekrar öğrenmeye çalıştık. Yani şu oldu: Siyasette bazen bu tür dalgalanmalar olur. Sorumluluk almak gerekebilir ve neticede sorumlu siyaset ve siyasetçi anlayışıyla bu hassasiyeti göstermiş olduğu noktasında kulislerde yaygın bir kanı olduğunu belirtelim. Ama tabi bunun aşırı bir duygusallıkla verilmiş bir tepki olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da istifanın kabul edilmeyeceği yönünde haberler zaten yayılmıştı. Dün yine A Haber ekranlarında belirtmiştim: Tamam istifa tek taraflı bir müessese ancak sizi o göreve atayan irade son kararı verir.



BU TÜR DALGALANMALAR OLUR

Netice itibarıyla saatler gece yarısını gösterdiğinde Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada istifanın kendisine sunulduğu ancak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından istifanın kabul edilmediği ve Sayın Bakanın da görevine devam ettiği yönünde ifade dikkat çekiyordu. Dediğim gibi siyasette bu tür dalgalanmalar olur. Geçmişte de yaşandı bunlar.







KABİNE TOPLANTISINDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Bugün video konferans yöntemiyle, sosyal mesafeye de dikkat edilerek yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanı olarak katılması bekleniyor.

