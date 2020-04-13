İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının arkasında ne var? İşte Soylu'nun istifasının perde arkası 13.04.2020 10:44

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı "Cumhurbaşkanım beni bağışlasın" notlu paylaşımıyla istifa ettiğini duyurmuştu. Bakan Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul görmezken, kulislerden istifa kararının perde arkasında yatan nedenlere ilişkin bilgiler geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, tüm kulis bilgilerini ve Bakan Soylu neden istifa etti? sorusunun yanıtını A Haber canlı yayınında anlattı.

İçişleri Bakanlığı görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Cumhurbaşkanım beni bağışlasın" notuyla bıraktığını duyurmuştu. Peki Süleyman Soylu neden istifa etti? İstifa kararının perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında anlattı. Öte yandan İletişim Başkanlığı dün gece Süleyman Soylu'nun istifasının Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmediği ve Süleyman Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.