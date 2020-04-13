Son dakika haberi: Süleyman Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama | Video 13.04.2020 12:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "görevden ayrılma" kararı almış, Başkan Erdoğan ise Soylu'nun istifa kararını kabul etmemişti. Bakan Soylu'dan karar sonrası ilk açıklama geldi.

Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adılarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.

