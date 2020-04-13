Haberler Video Haber Videoları Son dakika haberi: Süleyman Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama | Video
Son dakika haberi: Süleyman Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Süleyman Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama | Video

13.04.2020 12:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "görevden ayrılma" kararı almış, Başkan Erdoğan ise Soylu'nun istifa kararını kabul etmemişti. Bakan Soylu'dan karar sonrası ilk açıklama geldi.


Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adılarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.

pic.twitter.com/btM3tPCcvI

&mdash; Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2020

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları