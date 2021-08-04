Haberler Haber Videoları Bakan Murat Kurum: Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz

Bakan Murat Kurum: Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz

Bakan Murat Kurum: Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz
04.08.2021 00:36 - Son Güncelleme: 04.08.2021 00:39
Ana Sayfa 00:26
TSK’dan Denizli’deki yangına...
Ana Sayfa 07:06
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli...
Ana Sayfa 01:24
İbrahim Çelikkol orman...
Ana Sayfa 01:13
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:15
YKS tercih süreleri uzatıldı
Ana Sayfa 01:12
Manavgat yangınında 1...
Ana Sayfa 00:22
Ünlü oyuncu Hülya Duyar’dan...
Ana Sayfa 02:34
Yangın mahallinde silahlı...
Ana Sayfa 01:21
İspanya’nın gönderdiği yangın...
Ana Sayfa 06:20
Milyonlarca memurun gözü 12...
Ana Sayfa 00:58
Artvin Yusufeli'nde yangın! 10...
Ana Sayfa 05:39
TOMA'lar görevde! Manavgat...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak, “48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltıldı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654’ü taburcu edildi. Hasar tespitlerine başladık. 47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak. 10 bin TL hesaplara aktarıldı. Biz de maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz” dedi. İşte Bakan Kurum'un açıklamaları...


Haber Videoları