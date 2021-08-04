Bakan Murat Kurum: Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak, “48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltıldı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654’ü taburcu edildi. Hasar tespitlerine başladık. 47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak. 10 bin TL hesaplara aktarıldı. Biz de maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz” dedi. İşte Bakan Kurum'un açıklamaları...