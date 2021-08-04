Ankara'da yangın son dakika! Anıtkabir'in yakınında dumanlar yükseliyor

Son dakika haberine göre Ankara'da Anıtkabir'in arkasında bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangının ardından siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken görüntülendi. Yangınla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ankara'da Anıtkabir'in arkasında bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangının ardından siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken görüntülendi.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.