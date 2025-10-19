PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Kacır: Yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök Vatanın sarsılmaz iki pençesi Bozdoğan, Gökdoğan. İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Bozdoğan; itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık ile hassas hedef takibi. Gökdoğan; zorlayıcı koşullarda bile tam isabet, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara" ifadelerini kullandı.

