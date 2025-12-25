Yargı üzerinden darbe girişiminin 12. yılı! 17-25 Aralık’ın perde arkası!

17-25 Aralık sürecinde yargı üzerinden yürütülen darbe girişiminin detayları ve Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan kritik gelişmeler, 12. yılında yeniden mercek altına alındı. Peki; Yargısal darbe girişiminde Çağlayan'da neler oldu? Yargısal darbe girişimi nasıl planlandı? FETÖ 17-25 Aralık'ta ne planladı? FETÖ yargı üzerinden nasıl darbe yapmak istedi? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Çağlayan Adliyesi'nden aktardı. İşte o günlerin perde arkası.