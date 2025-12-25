PODCAST CANLI YAYIN
Yargı üzerinden darbe girişiminin 12. yılı! 17-25 Aralık’ın perde arkası!

Yargı üzerinden darbe girişiminin 12. yılı! 17-25 Aralık’ın perde arkası!

17-25 Aralık sürecinde yargı üzerinden yürütülen darbe girişiminin detayları ve Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan kritik gelişmeler, 12. yılında yeniden mercek altına alındı. Peki; Yargısal darbe girişiminde Çağlayan'da neler oldu? Yargısal darbe girişimi nasıl planlandı? FETÖ 17-25 Aralık'ta ne planladı? FETÖ yargı üzerinden nasıl darbe yapmak istedi? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Çağlayan Adliyesi'nden aktardı. İşte o günlerin perde arkası.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle