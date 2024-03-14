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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 12:40

Bağdat'ta PKK'yı bitirecek güvenlik zirvesi! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Irak'a gidiyor... MSB'den resmi açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Irak'a gidiyor. Bağdat'taki güvenlik zirvesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada terörle mücadelede, hudut güvenliği enerji konu başlıklarının konuşulacağı öğrenildi. Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklamasının ardından önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı. Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı.

Bağdatta PKKyı bitirecek güvenlik zirvesi! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Iraka gidiyor... MSBden resmi açıklama
Bağdat'ta PKK'yı bitirecek güvenlik zirvesi! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Irak'a gidiyor... MSB'den resmi açıklama

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