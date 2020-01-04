Haberler Video Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! İşte ilk görüntüler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! İşte ilk görüntüler

04.01.2020 21:18

Irak'ta peş peşe füzeli saldırılar gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.


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