Irak'ta peş peşe füzeli saldırılar gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! İşte ilk görüntüler04.01.2020 21:18
- Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı! İşte ilk görüntüler
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