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Azerbaycanlı vatandaşlar Şuşa'ya tekrar kavuştukları için mutlu

Azerbaycanlı vatandaşlar Şuşa'ya tekrar kavuştukları için mutlu
03.09.2021 08:00
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Azerbaycan ordusu, Şuşa'da bulunan dağlardan hilal taktiği uygulayarak Şuşa'ya girdi ve Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Azerbaycan askerleri dağları siper olarak kullandı. Dağlarda mermi izleri ise hala duruyor. Şuşa'da yaşayan Akşin Guluyev ise duygularını "Dedem işgalden önce Şuşa'da ikamet etmekteydi. Babam burada yaşıyor. Bizim aslımız Şuşa'daydı. İşgalin sona ermesinden sonra Şuşa'da yaşamaktayım. Dağların üstünde, kayanın başında Şuşa. Recep Tayyip Erdoğan Şuşa'da çok seviliyor, ülkemize faaliyeti çok destekleniyor. Erdoğan'ın da ülkemize yönelik çok sempatisi ve muhabbeti var. Biz de Erdoğan'ı çok seviyoruz. Biz bir millet, iki devletiz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği hiçbir zaman sarsılmaz." sözleriyle anlattı.


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