Azerbaycanlı siyasetçi İgbal Ağazade A Haber’de açıkladı: Karabağ’ın işgali nasıl başlatıldı?

Azerbaycan 30 yıl sonra işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Peki, Karabağ’daki Ermeni zulmü nasıl başladı? Azerbaycan Ümit Partisi Genel Başkanı İgbal Ağazade A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Karabağ’ın işgal tarihini açıkladı.

İgbal Ağazade'nin açıklamaları şu şekilde:

1987'nin sonlarında ilk defa Sovyetler Birliği'nde Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a birleştirilmesi kararı alındı ve o meseleden sonra Ermenistan, bugün kendi devletinde yer alan arazide yaşayan 200.000'e yakın Azerbaycanlıyı kovdu. Muharebenin taktik savaşı Azerbaycan topraklarında geçti. 1988'de bu süreç başlatıldığında, Dağlık Karabağ bölgesinde 120.000 Ermeni yaşıyordu ama Ermenistan'da 200.000 Azerbaycanlı yaşıyordu.

SOVYETLER ERMENİSTAN'A DESTEK VERDİ

Maalesef o dönemde Sovyetler'in başında yer alanlar Ermenistan'a destek verdiler ve 200.000 Azerbaycanlı oradan kovuldu. Biz o dönemde Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlıları muhafaza edebilseydik, yerlerinde kalabilselerdi, 1918 yılında cumhuriyet ilan olduğunda bizim topraklar verilmezdi. Yani bugün mevcut olan Ermenistan devleti tarihen Azerbaycan'ın öz toprakları. Biz bunları zamanında konuşamadık, Sovyetler zamanında izin vermediler. Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlıların sayısı o zaman 600.000 kadardı. 1918 ila 1920 yıllarında Zengezur işgal edilince göç ettiler Azerbaycan'a, ondan sonra Stalin döneminde bir göç oldu. Son olarak 1988 yılında 200.000 kadar Azerbaycanlı göç etti.

DAĞLIK KARABAĞ'IN İŞGALİ AZERBAYCANLILARIN GÖÇ ETTİRİLMESİYLE BİRLİKTE OLDU

Azerbaycanlılar oradan göç ettikten sonra Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanması gündeme getirildi. İlk dönemde birleştirilme iddiası konuldu ama Sovyetler bunu reddetti. 1991 yılında Azerbaycan da Ermenistan da bağımsızlık sürecinden sonra artık Ermenistan'a birleştirilme kararının mümkün olunmayacağı görüldü. O zaman iddia olarak ne koyuldu ortaya? ''Hakların kendi kaderini tayin etme hakkı'' konuldu. O zamanlar artık 80.000 kadar Ermeni kalmıştı, buna rağmen onların kendi devletini koruma iddiası ortaya atıldı.

DAĞLIK KARABAĞ'DAN 3 KAT BÜYÜK 7 KENT İŞGAL EDİLDİ

Maalesef Azerbaycan'da devam eden süreç, Rusya'nın desteği ile birlikte 29 Ekim 1993'de Zengilan işgal olunduktan sonra Azerbaycan bugünkü 27 Eylül'e kadar olan vaziyete düştü. Toprakları işgal edildi ve sadece Dağlık Karabağ değil, Dağlık Karabağ etrafında olan 7 kenti yitirdi. O 7 kent, Dağlık Karabağ'ın kendisinden 3 defa büyüktür.