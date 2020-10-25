Son dakika haberi... Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti. İnsani ateşkes yarın sabah 8'den itibaren geçerli olacak.
Azerbaycan ve Ermenistan 'insani ateşkesi' kabul etti
- Azerbaycan ve Ermenistan 'insani ateşkesi' kabul etti
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