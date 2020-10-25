Macron'un hevesi kursağında kaldı: Benim adım Sophie değil Meryem

İslam karşıtı çıkışlarıyla tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2016'da Mali’de kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan Sophie Petronin’i havalimanında karşılama şovu kursağında kaldı. Müslüman olan ve Meryem ismini alan Petronin, Macron'un ‘Hoşgeldin Sophie’ sözüne karşılık ‘Benim adım Sophie değil Meryem’ karşılığını verdi. Bu durum karşısında şovu yarıda kalan Macron apar topar havalimanını terk etti.

İslam karşıtı çıkışlarıyla tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2016'da Mali'de kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan Sophie Petronin'i havalimanında karşılama şovu kursağında kaldı. Müslüman olan ve Meryem ismini alan Petronin, Macron'un 'Hoşgeldin Sophie' sözüne karşılık 'Benim adım Sophie değil Meryem' karşılığını verdi. Bu durum karşısında şovu yarıda kalan Macron apar topar havalimanını terk etti.