Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler, Ermenistan sivilleri hedef alınca neden suskun?

A Haber spikeri Erkan Tan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin devam etmesinden dolayı ateşkes isteyenlerin, Ermenistan sivilleri vururken ses çıkarmadıklarını vurguladı. Tan “Azerbaycan zaferler kazanırken, ‘ateşkes’ diye bas bas bağıranlar, Ermenistan adlı katil ve terörist devlet sivilleri hedef alırken suspuslar” ifadelerini kullandı.

İşte Erkan Tan'ın dikkat çeken açıklamaları



"Azerbaycan cayır cayır zaferler kazanırken, 'ateşkes' diye bas bas bağıranlar Ermenistan adlı katil ve terörist devlet sivilleri hedef alırken suspuslar. Niye? Küfür tek millet de ondan! Ermenistan sivillerin üzerinde bomba yağdırırken neredeler? Azerbaycan zafer kazandığında ateşkes diye bağıranlar… Biliniz! PKK, PYD ve YPG de Ermenistan adlı katil terörist devletle bir ve beraber. Aramızda yaşayan, anayasamıza, inancımıza, örf ve adetlerimize saygılı Ermeni kökenli vatandaşlarımız başımızın üzerindedir. Onlarla hiçbir alıp veremediğimiz yok! Ama katil ve terörist devlet Ermenistan'la hesabımız var. Yeryüzünde iki tane katil ve terörist devlet var. Biri İsrail diğeri de Ermenistan."



