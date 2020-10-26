Eski İYİ Partili Ali Türkşen'den bomba açıklama! "Meral Akeşener FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ Partili Ali Türkşen'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada Meral Akşener'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kulllandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.