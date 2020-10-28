Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri böyle imha etti

Azerbaycan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın şehirlerine ve bölgelerine ateş açan Ermenistan’a ait hedefleri ve askeri araçları imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın şehirlerine ve bölgelerine ateş açan Ermenistan'a ait hedefleri ve askeri araçları imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.