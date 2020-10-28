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Başkan Erdoğan, 120 yaşında Kovid-19'u yenen Menica Encü'nün Mevlid Kandilini tebrik etti: Ellerinden öpüyorum

Başkan Erdoğan, 120 yaşında Kovid-19'u yenen Menica Encü'nün Mevlid Kandilini tebrik etti: Ellerinden öpüyorum
28.10.2020 21:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Başkan Erdoğan görüşmede, Menica Encü ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.


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