Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail şehri ve 9 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı. "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz" diyen Aliyev, "Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız" mesajını verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı
- Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi
- MSB'den sivilleri hedef alan Ermeni - PKK ittifakına uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
- Son dakika: İşte Gence'deki sivilleri hedef alan Ermeni füzesi! A Haber görüntüledi
- Azerbaycan ordusunun ayak sesleri Karabağ'dan duyuldu!
- Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı
- Karabağ'ın en kritik bölgesi olan Cebrail Ermeni işgalinden kurtarıldı! Cebrail'in işgalden kurtarılması ne anlama geliyor?
- Azerbaycan toprağı Cebrail Ermenistan işgalinden kurtarıldı
- İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada
- Son dakika: Ermenistan'ın kan donduran planını açıkladı: İkinci bir Hocalı katliamı için...
- Ermenistan Gence'yi vurdu! Silahlar nereden temin edildi? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den canlı yayında önemli açıklamalar
- 30 yıllık hasret son buldu! Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'in adı Sukavuşan olarak değiştirildi!