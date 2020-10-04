Haberler Video Haber Videoları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı
04.10.2020 20:02

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail şehri ve 9 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı. "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz" diyen Aliyev, "Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız" mesajını verdi.


Haber Videoları