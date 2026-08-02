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Çanakkale Bayramiç'te orman yangını!
Çanakkale Bayramiç'te orman yangını!
Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:47
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
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