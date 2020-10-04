Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.
Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi
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- Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi
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