Haberler Video Haber Videoları Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi

Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi

Mübariz İbrahimov'un şehadete erdiği işgal altındaki mevziye şanlı Azerbaycan bayrağı dikildi
04.10.2020 18:47

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.


Haber Videoları