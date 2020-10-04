ATV Haber ekibi Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıda ateş altında kaldı!

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. ATV Haber ekibi sıcak bölgede Azerbaycanlı kardeşlerimizle röportaj yaparken saldırıların ortasında kaldı. Ermenistan’ın alçak saldırıları ATV Haber ekibinin kameralarına anbean yansırken sivillerin ve çocukların korku içinde olduğu görüldü.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor.
GENCE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptıpı açıklamada, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan'ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.
ATV HABER ORADAYDI
ATV Haber ekibi sıcak bölgede Azerbaycanlı kardeşlerimizle röportaj yaparken Ermenistan bir saldırı daha gerçekleştirdi.
Ermenistan'ın sivilleri hedef alçak saldırıları ATV Haber ekibinin kameralarına anbean yansırken çocukların korku içinde olduğu görüldü.