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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşmanın detaylarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşmanın detaylarını açıkladı
10.11.2020 05:32

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.” bilgisini verdi.


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