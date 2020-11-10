Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.” bilgisini verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşmanın detaylarını açıkladı
- Gardaş'tan zafer kutlaması! Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşmanın detaylarını açıkladı
- PKK'ya eleman sağlayan HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi
- AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik, flaş açıklamalarda bulundu
- Son dakika: MİT Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi
- Kazana girip süt banyosu yapan Uğur Turgut'un daha önce bir köpeğe işkence ettiği videosu da ortaya çıktı!
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
- SON DAKİKA: Van'da kan donduran olay: 10 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler
- Aydın'da defineciler kazdı 2 bin yıllık tarih çıktı!
- İş arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
- SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık depremden yeni görüntü: Yağcıoğlu Apartmanı saniyeler içinde böyle yıkıldı | Video