Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce son görüntüsü: Evinden Sunay Kurtuluş çıktı
Yazı Boyutu
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla hafızalara kazınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Sosyal medyadan intihar notları paylaşan Eraslan’ın ölümünde şüpheli artıracak yeni bir detay ortaya çıktı. Oyuncu Sunay Kurtuluş’un olaydan 1 saat önce Ayşegül Eraslan evinden ayrıldığı tespit edildi. Bu bağlamda soruşturma derinleştirildi. İfadeye çağrılan Kurtuluş, "3 hafta önce tanıştık iki kez evine gittim" dedi. Olay günü yaşanan tokat hadisesini itiraf etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Ayşegül Eraslan son görüntüleri...