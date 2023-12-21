Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Başvuruyu Genel Kurul gündeminde ele alan Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlal kararına, 3 üye katılmadı.

Can Atalay'ın, "bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği"ne ise oy birliğiyle karar verildi. "Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararın uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan heyet, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

DAHA ÖNCE DE İHLAL KARARI VERİLMİŞTİ

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

YARGITAY İTİRAZA AÇIK BİR KARAR OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİ



Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Atalay hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının itiraza açık bir karar olmadığı gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.



AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci "ihlal" kararına ilişkin, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da "ihlal" kararı vermesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin başka bir türlü karar vermesini beklemediklerini ifade eden Yıldız, "Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal karar verdi. Ancak bu kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer İstanbul 13. Ağır Ceza'ya gönderirse, orası yine Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderir." dedi.

Yıldız, Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin aldığı kararın da belli olduğuna işaret ederek, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır." diye konuştu. Yıldız, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin atladığı bize göre şu: '14. maddede belirsizlik var' diyor. Yani dokunulmazlığın iki kıstasında biri suçsuzluk hali, diğeri de 'soruşturması seçimden önce başlamış olan ve Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlardır' diyor. Bunu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer 'belirsizlik' dersek, soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyeleri Meclis'e taşınır ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz.

Anayasa'nın 14. maddesindeki tarif, anayasa koyucunun bilinçli bir tercihi. Ceza Kanunu'nun 302'den 320. maddesine kadar suçları tek tek sayıp cezalarını yazması, dünyanın hiçbir anayasasında yok.

Anayasa Mahkemesi kararları 'evet' bağlayıcıdır ancak Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. Kesin hüküm. Ortada büyük bir sorun var aslında. Bunun düzeltilmesi lazım. Anayasa Mahkemesinin kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil."



BU KARAR FETÖ'CÜLERE PKK'LI HAİNLERE ÖZGÜRLÜK YOLUNU AÇAR

Yargıtay, defalarca itiraz yolunun açık olmadığını ifade etmesine rağmen Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci Can Atalay kararı terör örgütü üyesi FETÖ ve PKK'lılara özgürlük yolunu açıyor. AYM'nin verdiği kararın ulaşacağı boyutları daha net anlamak için şu örneklere dikkat çekmekte fayda var;



AYM'DEKİ BU KAFA FETÖ İLE PKK ELEBAŞLARINA MECLİS'E SOKAR ÜSTÜNE DOKUNULMAZLIK VERİR!



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Erzurum'dan milletvekilliğine aday olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi isterse Fetullah Gülen'i milletvekili olarak FETÖ'nün bombaladığı Gazi Meclis'e sokar üstüne dokunulmazlık da verir.



PKK elebaşı Murat Karayılan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi isterse PKK elebaşı teröristi Gazi Meclis'e sokar üstüne de dokunulmazlık verir.



Peki Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyuyurusunda bulunmasının altında ne yatıyor?



YARGITAY TÜRK MİLLETİNİN DİKKATİNİ YARGIDA TEHLİKEYE ÇEKTİ

Bilindiği üzere en az 10 AYM üyesinin onayı olmadan herhangi bir yargı yapılamaz. Yargıtay bu noktada adına karar verdiği Türk Milleti'nin dikkatini Anayasa Mahkemesi'ne çekmek için yargıda oluşan tehlikeyi ortaya koymak için çok net bir tavır gösterdi.

AYM KARARI NELERE YOL AÇACAKTI?

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın detaylarında, Anayasa Mahkemesinin verdiği Can Atalay davasındaki hak ihlalinin Anayasa'nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdiği ve hakkında hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtığı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesinin kendisini yasama organı üzerinde bir vesayet makamı olarak, Yüksek Yargı organlarını da derece mahkemesi gibi gördüğü belirtilirken, Anayasa normunu esastan iptal sonucunu doğuracak şekilde işlevsizleşmesine yol açtığı, denetlenememe durumunu kötüye kullandığı vurgulandı.



AYM CAN ATALAY KARARIYLA YETKİSİNİ AŞTI

Can Atalay kararıyla AYM'nin yetkisini aşıp, yaptığı yersiz iptallerle mevzuat hükümlerini ve Anayasayı uygulanamaz hale getirerek kaos ortamı oluşturduğu belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE VE YÖNETİCİLERİNE TBMM YOLU

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında Anayasa Mahkemesi bu tutumuyla, seçimden önce soruşturması başlayan ve kırmızı bültenle aranan Teröristlerin aday yapılması durumunda henüz haklarında hüküm verilmemesi nedeniyle milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanabileceklerini savunduğu belirtildi.

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemi ile irtibatlandırılan ve haklarında mutlak terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Ali Ekber Doğan ve bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların, milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve TBMM'ye girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bu itibarla, esasında Anayasa koyucu, hangi suçların Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında olduğunu tahdidi olarak belirlememişse de yukarıda sayılan ve bu kapsamda kaldığı kabul edilen mutlak terör suçları dışında suç olarak düzenlenen fiiller arasından da kapsamı belirleme görevini, özellikle soruşturma makamı ile derece ve temyiz mahkemelerinin takdirine bırakmıştır" denildi.

Öte yandan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM Üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu yapılmasıyla ilgili kararının ilgili bölümünde, "Anaysa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde mütalaaya uygun olarak, dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine 08.11.2023 tarikinde oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA

AYM, Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirmiş ve hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açmıştı.

Anayasa Mahkemesinin Bazı Tartışmalı Kararları da sosyal medya kullancıları tarafından tekrar gündeme getirildi.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA BLOKE

Anayasa Mahkemesinin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesi yargı müessesesini dikkate almamaktı.

UNUTMADIK

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

ATALAY'A TBMM YOLUNU AÇTILAR

AYM Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.

FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR

FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ'cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'YE HAKARETE ÖDÜL

AYM, Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.

ELİ KANLI DEMİRTAŞ'I HAKLI BULDULAR

Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vererek, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

HDPKK'LI FİGEN YÜKSEKDAĞ'A MANEVİ TAZMİNAT

AYM, MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.

IŞIKLAR YANIYOR

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini istemişti.

LİSANS BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

AYM, ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.







İŞTE KURTARMAYA ÇALIŞTIKLARI ADAM

Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmaya çalıştığı Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın, Kobani bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda da rol aldığı ortaya çıktı.