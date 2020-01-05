Haberler Video Aybüke Pusat, Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

Aybüke Pusat, Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

05.01.2020 17:19

Aybüke Pusat Sağlam Geziyoruz programına konuk oldu. Türkiye'nin farklı zenginliklerini sergilemek adına yollara düşen Sağlam Geziyoruz isimli programa konuk olan 24 yaşındaki Aybüke Pusat, doğal halleriyle herkesi şaşırttı. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü çıkan Aybüke Pusat'ın bu halleri çok konuşuldu.


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