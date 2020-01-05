ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı 05.01.2020 19:34

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'lı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki ipleri tamamen kopardı. Yükselen tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını da rahatsız etti. New York kentindeki Times Meydanı başta olmak üzere Los Angeles ve Seattle kentinde sokağa çıkan ABD'li savaş karşıtları saldırıları protesto etti ve "savaşa hayır" yazılı panlartlar taşıdı.